«Нужны факты!»: Непомнящего удивили обвинения 10 клубов РПЛ к коррупции

Бездоказательно так громко заявлять о фактах коррупции в футбольном клубе и тем более уверенно говорить о том, что подобная ситуация происходит еще в десяти клубах – очень странно. Об этом в беседе с НСН заявил российский футбольный тренер Валерий Непомнящий. С 2008 по 2018 годы он тренировал российские футбольные клубы, в том числе гФК «Томь».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб РПЛ «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей за помощь в судействе. Он отметил, что после вопроса о том, за что долг, ему ответили, что «не могут сказать, так как преступление», и ему «знать не надо», но потом признались, что речь шла о подкупе судей в виде мешка денег. Федорищев заявил, что в системе подкупа участвуют не все судьи, но работают по этой схеме 10 клубов РПЛ. При этом фактов, с которыми можно обращаться в правоохранительные органы, у губернатора пока нет,

По мнению Непомнящего, вряд ли эта ситуация выйдет за рамки обсуждения в СМИ.