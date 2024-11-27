«Нужны факты!»: Непомнящего удивили обвинения 10 клубов РПЛ к коррупции
Футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил в беседе с НСН, что скандал вокруг ФК «Крылья Советов» и клубов, якобы заплативших миллионы рублей судьям за помощь, не выйдет в серьезное юридическое поле.
Бездоказательно так громко заявлять о фактах коррупции в футбольном клубе и тем более уверенно говорить о том, что подобная ситуация происходит еще в десяти клубах – очень странно. Об этом в беседе с НСН заявил российский футбольный тренер Валерий Непомнящий. С 2008 по 2018 годы он тренировал российские футбольные клубы, в том числе гФК «Томь».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб РПЛ «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей за помощь в судействе. Он отметил, что после вопроса о том, за что долг, ему ответили, что «не могут сказать, так как преступление», и ему «знать не надо», но потом признались, что речь шла о подкупе судей в виде мешка денег. Федорищев заявил, что в системе подкупа участвуют не все судьи, но работают по этой схеме 10 клубов РПЛ. При этом фактов, с которыми можно обращаться в правоохранительные органы, у губернатора пока нет,
По мнению Непомнящего, вряд ли эта ситуация выйдет за рамки обсуждения в СМИ.
«Для меня это большое удивление. Мне кажется, прежде чем делать такие заявления, необходимо иметь конкретное доказательство. А так можно сказать, что хочешь. Я очень сомневаюсь, что это дело будет иметь какой-то юридический резонанс, кроме обсуждения в прессе. Нужны же конкретные данные о том, что кто-то дал, кто-то взял. Когда говорят о взятках, - это уголовно наказуемое деяние, нужны доказательства с места преступления. Вообще вокруг этой самарской команды в этом году очень много непонятного происходит. Потом, когда выяснилось, что фактов у него нет, возникает вопрос, почему еще 10 клубов (замешаны), а не 11 или 9, например. Я не понимаю этого. Была бы у него предвыборная кампания, я бы еще как-то понял», - рассказал он.
Российский футбольный союз (РФС) в ответ на сенсационные заявления Федорищева ответил, что последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе и считает изложенные чиновником факты «поводом для обращения в правоохранительные органы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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