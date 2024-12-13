СМИ: Всё руководство ФК «Крылья Советов» покинет клуб

Новым наставником, скорее всего, станет нынешний главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 26 ноября во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб «Крылья Советов» должен заплатить 36 миллионов рублей, которые пойдут на взятки футбольным арбитрам.

По его словам, соответствующее заявление он уже передал в правоохранительные органы.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о намерении побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

