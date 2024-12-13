СМИ: Всё руководство ФК «Крылья Советов» покинет клуб
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» по окончании сезона покинет главный тренер команды Игорь Осинькин, а также все руководство, сообщил Telegram-канал Mash.
Новым наставником, скорее всего, станет нынешний главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 26 ноября во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб «Крылья Советов» должен заплатить 36 миллионов рублей, которые пойдут на взятки футбольным арбитрам.
По его словам, соответствующее заявление он уже передал в правоохранительные органы.
Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о намерении побить рекорды Лоськова и Кержакова в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru