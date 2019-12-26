«С чего начинается допинг». Спортивный врач раскрыл тайны большого спорта
Врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий во время пресс-конференции НСН рассказал о причинах, толкающих спортсмена на употребление запрещенных стимулирующих веществ.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Борьба за честь: Восстановит ли РУСАДА свою репутацию в 2020 году?»
Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) до 27 декабря планирует подать заявление о своем несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Заявление будет подано в WADA и в CAS – международный арбитражный суд. Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА и сообщил о намерении участвовать в процессе в CAS в качестве третьего заинтересованного лица.
Врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий рассказал, почему спортсмен начинает применять препараты.
«Что такое допинг? Это средство, применяемое к спортсменам с целью достижения определенного результата. Мы здесь из спортивной сферы переходим частично в сферу политическую. Мы должны быть шире всех, глубже всех и лучше всех. Когда начинается допинг? Спортсмен попал в топ. Ему чуть-чуть не хватает до чемпионата Европы, мира или страны. Техника не хуже, чем у другого, и возможности, и подготовка, и бицепс больше, чем у его более результативного коллеги на полсантиметра. А результат чуть-чуть не получается. И тренер не знает, что делать. И тогда начинают искать нечто, что может каким-то образом повлиять на конечный спортивный результат. Но это не просто слово "допинг". Это большая социальная проблема», - рассказал он.
Врач объяснил, что ответственность за употребление допинга лежит на плечах тренеров, потому что спортсмены делают все с их одобрения или совета.
«Здесь много вопросов. Это коммерческая история, с ней связана зарплата тренера, психологический аспект. Когда у тренера уходят 2-3 сильных ученика, и никого не осталось, для него это трагедия. Записано, что за все отвечает спортсмен, но он зависит от тренера. Он обязан доверять тренеру. И тренер ему говорит – надо вот это пропить, и тогда у нас появляются шансы, в том числе с получением премиальных автомобилей. Начинать нужно с того, что это изначально моральная вещь. Во-первых, это средство, которое может улучшить спортивный результат, во-вторых, оно представляет опасность для здоровья спортсмена. Некоторые средства в процессе спортивных соревнований, а иногда даже в режиме жесткой тренировки может вызвать инфаркт», - отметил он.
Ранее в ходе пресс-конференции Виктор Городецкий заявил, что следует признать ошибки в вопросах допинга, а не возмущаться. «Я бы посоветовал нам еще раз взвесить проблему и пойти на какие-то компромиссные решения, возможно, признать какие-то факты, которые никто не озвучивает, но все знают», - заявил он.
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