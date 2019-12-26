«С чего начинается допинг». Спортивный врач раскрыл тайны большого спорта

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Борьба за честь: Восстановит ли РУСАДА свою репутацию в 2020 году?»

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) до 27 декабря планирует подать заявление о своем несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Заявление будет подано в WADA и в CAS – международный арбитражный суд. Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА и сообщил о намерении участвовать в процессе в CAS в качестве третьего заинтересованного лица.

Врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий рассказал, почему спортсмен начинает применять препараты.

«Что такое допинг? Это средство, применяемое к спортсменам с целью достижения определенного результата. Мы здесь из спортивной сферы переходим частично в сферу политическую. Мы должны быть шире всех, глубже всех и лучше всех. Когда начинается допинг? Спортсмен попал в топ. Ему чуть-чуть не хватает до чемпионата Европы, мира или страны. Техника не хуже, чем у другого, и возможности, и подготовка, и бицепс больше, чем у его более результативного коллеги на полсантиметра. А результат чуть-чуть не получается. И тренер не знает, что делать. И тогда начинают искать нечто, что может каким-то образом повлиять на конечный спортивный результат. Но это не просто слово "допинг". Это большая социальная проблема», - рассказал он.