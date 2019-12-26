«Козырей у WADA достаточно». Эксперт рассказал о принципах работы антидопингового агентства

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Борьба за честь: Восстановит ли РУСАДА свою репутацию в 2020 году?»

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) до 27 декабря планирует подать заявление о своем несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Заявление будет подано в WADA и в CAS – международный арбитражный суд. Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА и сообщил о намерении участвовать в процессе в CAS в качестве третьего заинтересованного лица.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции НСН призвал решать проблемы и противоречия, чтобы не быть отстраненными и в последующие годы.

«Я оптимист, но положение сейчас супер пессимистическая. Лечить надо первопричину, а не факторы, которые привели к осложнениям. Если мы и дальше будем так делать, то участие в соревнованиях 2026 и 2028 года тоже останется для нас под большим вопросом. История началась в декабре 2014 года. Есть пара персон, сильных личностей в мире спорта, которые в силу того, что мы что-то им обещали, но не выполнили, они имеют на нас зуб. Дальше WADA была не просто рассержена, а ужасно рассержена. Если мы не поймем, как решать эти вопросы, дальше все будет только продолжаться. Козырей у WADA достаточно. Я очень хорошо понимаю, как там работают. Они не спешат. Они в состоянии подождать скандала. Если кто-то окажется пойман, его могут дисквалифицировать только через несколько лет, в самый неожиданный момент», - рассказал он.

Ранее президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов заявил, у России нет никаких шансов оспорить решение WADA. Дальнейшее расследование только усугубит ситуацию, поскольку будут выяснятся новые негативные подробности», — отметил участник пресс-конференции.

