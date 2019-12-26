Спортивный врач призвал Россию признать ошибки с допингом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Борьба за честь: Восстановит ли РУСАДА свою репутацию в 2020 году?»

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) до 27 декабря планирует подать заявление о своем несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Заявление будет подано в WADA и в CAS – международный арбитражный суд. Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА и сообщил о намерении участвовать в процессе в CAS в качестве третьего заинтересованного лица.

Врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий заявил, что следует признать ошибки в вопросах допинга, а не возмущаться.

«Я бы посоветовал нам еще раз взвесить проблему и пойти на какие-то компромиссные решения, возможно, признать какие-то факты, которые никто не озвучивает, но все знают. В России все работает по схеме, она простая и очень распространенная. Сначала говорят «это не мы». Потом «это мы, но по закону». Когда начинает усиливаться напряжение, начинают возмущаться «вам можно, а нам нельзя?», ну и в конце уже «а вы докажите». Это может затянуться и уйти за пределы этих олимпийских игр, и не дай Бог, может коснуться игр в Париже, чего очень не хотелось бы», - добавил он.

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции призвал решать проблемы и противоречия, чтобы не быть отстраненными и в последующие годы. «Козырей у WADA достаточно. Я очень хорошо понимаю, как там работают. Они не спешат. Они в состоянии подождать скандала. Если кто-то окажется пойман, его могут дисквалифицировать только через несколько лет, в самый неожиданный момент», - рассказал он.

