Россия обжалует решение WADA в Лозанне

9 декабря 201914:16

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от крупных международных спортивных соревнований будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, передает ТАСС.

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Об этом агентству рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщает RT.

Отметим, что запрет был наложен сроком на четыре года. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиаде и мировых чемпионатах.

При этом решение в WADA по России было принято единогласно, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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