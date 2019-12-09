Россия обжалует решение WADA в Лозанне

Об этом агентству рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщает RT.

Отметим, что запрет был наложен сроком на четыре года. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиаде и мировых чемпионатах.

При этом решение в WADA по России было принято единогласно, отмечает «Свободная пресса».

