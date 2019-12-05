Медведев сравнил допинговый скандал с русофобским сериалом

5 декабря 201914:11

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам заявил, что проблема употребления допинга российскими спортсменами существует, однако сама ситуация напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».

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Глава правительства добавил, что ответственность за употребление запрещенных препаратов, в первую очередь, лежит на самом спортсмене и его враче.

При этом Медведев подчеркнул, что хоть за Россией и есть «грешок» - другие страны тоже не без греха, сообщает RT.

Ранее всемирный антидопинговый комитет (WADA) призвала отстранить Россию от всех международных соревнований. Судьба российского спорта будет решаться в понедельник, 9 декабря.

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