Медведев сравнил допинговый скандал с русофобским сериалом

Глава правительства добавил, что ответственность за употребление запрещенных препаратов, в первую очередь, лежит на самом спортсмене и его враче.

При этом Медведев подчеркнул, что хоть за Россией и есть «грешок» - другие страны тоже не без греха, сообщает RT.

Ранее всемирный антидопинговый комитет (WADA) призвала отстранить Россию от всех международных соревнований. Судьба российского спорта будет решаться в понедельник, 9 декабря.

