РУСАДА: Допинг-пробы российских биатлонистов перепроверят

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация.

«У спортсменов есть права – они могут и имеют возможность перепроверить пробы, которые дали положительный результат на допинг. Проверки идут и будут дальше продолжаться. По сути, мы в начале этого пути. У нас (в РУСАДА - прим. НСН) была информация раньше, но вопрос заключается в официальных документах и формулировках, которые надо внимательно изучить. Нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок у нас», - отметил эксперт.

Ранее перед отправкой информации из Московской антидопинговой лаборатории экспертам Международного антидопингового агентства в базу данных были внесены тысячи изменений. Это заявление гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса взорвало спортивный мир. На кону – участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио и будущем году и других крупных международных турнирах. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию, призвал ее не драматизировать.

