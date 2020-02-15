РУСАДА: Допинг-пробы российских биатлонистов перепроверят
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН сообщил о перепроверке положительных допинг-проб дисквалифицированных биатлонистов.
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Дисквалификацию российских спортсменов эксперты связывают с решением МОКа пригласить биатлонистов на Игры в Токио.
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация.
«У спортсменов есть права – они могут и имеют возможность перепроверить пробы, которые дали положительный результат на допинг. Проверки идут и будут дальше продолжаться. По сути, мы в начале этого пути. У нас (в РУСАДА - прим. НСН) была информация раньше, но вопрос заключается в официальных документах и формулировках, которые надо внимательно изучить. Нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок у нас», - отметил эксперт.
Ранее перед отправкой информации из Московской антидопинговой лаборатории экспертам Международного антидопингового агентства в базу данных были внесены тысячи изменений. Это заявление гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса взорвало спортивный мир. На кону – участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио и будущем году и других крупных международных турнирах. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию, призвал ее не драматизировать.
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- РУСАДА: Допинг-пробы российских биатлонистов перепроверят