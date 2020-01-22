Работа московской антидопинговой лаборатории приостановлена решением WADA

22 января 202022:31

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на время приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

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Как говорится в сообщении, сейчас лаборатории запрещено выполнять анализ образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена» (ABP). Отмечается также, что решение будет действовать до завершения дисциплинарного разбирательства.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал РИА Новости это решение, назвав его предсказуемым. Он также отметил, что в настоящее время пробы будут поставляться в зарубежные лаборатории.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года после скандала с подменой проб в московской антидопинговой лаборатории.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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