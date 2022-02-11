Россиянка Резцова стала шестой в биатлонном спринте на ОИ в Пекине

Представительница Норвегии не допустила ни одного промаха и прошла дистанцию за 20 минут 44 секунды. Ставшая второй шведка Эльвира Эберг также отличилась чистой стрельбой, но проиграла норвежке 30,9 секунды. Бронза у итальянки Доротеи Вирер, которая закрыла все мишени, но ногами оказалась медленней победительницы на 37,2 секунды.

Лучшей среди российских биатлонисток стала допустившая два промаха Кристина Резцова, проигравшая Рёйселанд более минуты и финишировавшая на 6-м месте. Ульяна Нигматуллина стала 13-й, а Ирина Казакевич замкнула ТОП-20.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева проиграла всего одну десятую секунды в споре за бронзовую медаль Олимпийских игр в гонке на 10 км классическим стилем.