Россиянка Резцова стала шестой в биатлонном спринте на ОИ в Пекине

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.

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Представительница Норвегии не допустила ни одного промаха и прошла дистанцию за 20 минут 44 секунды. Ставшая второй шведка Эльвира Эберг также отличилась чистой стрельбой, но проиграла норвежке 30,9 секунды. Бронза у итальянки Доротеи Вирер, которая закрыла все мишени, но ногами оказалась медленней победительницы на 37,2 секунды.

Лучшей среди российских биатлонисток стала допустившая два промаха Кристина Резцова, проигравшая Рёйселанд более минуты и финишировавшая на 6-м месте. Ульяна Нигматуллина стала 13-й, а Ирина Казакевич замкнула ТОП-20.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева проиграла всего одну десятую секунды в споре за бронзовую медаль Олимпийских игр в гонке на 10 км классическим стилем.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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