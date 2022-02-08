Роковой промах: Биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке ОИ

Член сборной Олимпийского комитета России Максим Цветков занял четвёртое место по результатам индивидуальной гонки (20 км) по биатлону с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Россиянин, практически, упустил «золото», совершив промах на последнем огневом рубеже.

После трех стрельб Цветков без ошибок лидировал с неплохим преимуществом. Однако, закрыв почти все мишени на четвёртом рубеже, завершающим выстрелом промахнулся и заработал минуту штрафа.

Победителем стал представитель Франции Кентен Фийон-Майе с двумя промахами. «Серебро» досталось Антону Смольскому из сборной Белоруссии. Третье время показал норвежец Йоханнес Бе с двумя промахами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/maksim_tsvetkov
ТЕГИ:СпортОлимпиадаБиатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры