ВСУ ударили FPV-дронами по гражданскому автомобилю в Брянской области
Украинские военные атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в деревне Рудня-Цата Климовского района Брянской области, в результате чего тяжелые ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, удар был нанесен по движущейся машине. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Глава региона уточнил, что атака носила целенаправленный характер. Он назвал произошедшее ударом по гражданской инфраструктуре.
В результате атаки автомобиль получил механические повреждения. Иные последствия происшествия не уточняются, передает «Радиоточка НСН».
