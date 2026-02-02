ВСУ ударили FPV-дронами по гражданскому автомобилю в Брянской области

Украинские военные атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в деревне Рудня-Цата Климовского района Брянской области, в результате чего тяжелые ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по движущейся машине. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.