Дуров заявил, что Цукерберг смеётся над 4 млрд «тупых» пользователей WhatsApp

Бизнесмен опубликовал отрывок переписки, в которой руководитель Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные и верят его заявлениям. На скриншоте от Дурова пользователь с фотографией Цукерберга в профиле спрашивает собеседника, не нужны ли ему данные «о ком-то из Гарварда». Утверждается, что у него есть тысячи писем, изображений и адресов, которые люди ему доверили.

«Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над 4 тысячами, а над 4 миллиардами "тупиц", которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)», - указал Дуров.

Ранее Дуров заявил, что считает WhatsApp небезопасным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

