Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы, золото у Норвегии
Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на зимней Олимпиаде в Пекине.
Для Йохайг это третье олимпийское золото в карьере, причем второе, завоеванное в Пекине.
Несколько дней назад она стала олимпийской чемпионкой по скиатлону
Серебро и бронзу завоевали финские лыжницы Кертту Нисканен и Криста Пармакоски.
А вот россиянке Наталье Непряевой совсем немного не хватило до пьедестала, она отстала от Пармакоски на 0,1 секунды.
Таким образом, Норвегия вышла на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020, завоевав 12 наград (в том числе 5 золотых). Россия занимает 9 место (11 медалей, в том числе 2 золотых)
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