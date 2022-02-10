Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы, золото у Норвегии

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на зимней Олимпиаде в Пекине.

Для Йохайг это третье олимпийское золото в карьере, причем второе, завоеванное в Пекине.

Россиянка Наталья Непряева завоевала первую для страны медаль на Олимпиаде в Пекине

Несколько дней назад она стала олимпийской чемпионкой по скиатлону

Серебро и бронзу завоевали финские лыжницы Кертту Нисканен и Криста Пармакоски.

А вот россиянке Наталье Непряевой совсем немного не хватило до пьедестала, она отстала от Пармакоски на 0,1 секунды.

Таким образом, Норвегия вышла на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020, завоевав 12 наград (в том числе 5 золотых). Россия занимает 9 место (11 медалей, в том числе 2 золотых)

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная РоссииЛыжные ГонкиОлимпиада
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