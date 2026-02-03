СМИ: Подозреваемый в похищении школьника в Петербурге признался в убийстве

Петр Жилкин заявил, что выбросил его тело в водоем. Он указал на место убийства. Похититель был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл его автомобиль.

Злоумышленник похитил ребенка, убил его ударом по голове, а позднее перемотал тело скотчем и выбросил его в один из водоемов. После похищения и убийства мальчика злоумышленник ночевал в автомобиле, в котором его и обнаружили. Также на компьютере похитителя нашли детское порно.

Ранее мужчина отказался давать показания на допросе. Он воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

