СМИ: Подозреваемый в похищении школьника в Петербурге признался в убийстве
Задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге мужчина признался в его убийстве, сообщает «78.ru».
Петр Жилкин заявил, что выбросил его тело в водоем. Он указал на место убийства. Похититель был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл его автомобиль.
Злоумышленник похитил ребенка, убил его ударом по голове, а позднее перемотал тело скотчем и выбросил его в один из водоемов. После похищения и убийства мальчика злоумышленник ночевал в автомобиле, в котором его и обнаружили. Также на компьютере похитителя нашли детское порно.
Ранее мужчина отказался давать показания на допросе. Он воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
