В Госдуме утверждают, что сотрудники метро Москвы не будут смотреть переписки в смартфонах
Сотрудники московского метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписку, фото и приложения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Олега Леонова.
По его словам, у сотрудников службы безопасности нет никаких прав смотреть переписки, фотографии и приложения в телефоне пассажиров, так как это противоречит Конституции. Парламентарий указал, что проверка работоспособности смартфона в метро, как и досмотр в аэропортах, направлена на обеспечение безопасности. Леонов отметил, что телефоны будут проверять выборочно, аналогично с досмотром багажа.
Новые правила действуют на основании приказа Минтранса от 4 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
