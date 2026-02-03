В Госдуме утверждают, что сотрудники метро Москвы не будут смотреть переписки в смартфонах

Сотрудники московского метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписку, фото и приложения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Олега Леонова.

По его словам, у сотрудников службы безопасности нет никаких прав смотреть переписки, фотографии и приложения в телефоне пассажиров, так как это противоречит Конституции. Парламентарий указал, что проверка работоспособности смартфона в метро, как и досмотр в аэропортах, направлена на обеспечение безопасности. Леонов отметил, что телефоны будут проверять выборочно, аналогично с досмотром багажа.

Новые правила действуют на основании приказа Минтранса от 4 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СмартфоныМосковское МетроМосква

