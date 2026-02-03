Трамп заявил, что у США хорошо идут дела с РФ по теме Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что работа с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины идет очень хорошо.

WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах

«Я впервые говорю об этом», - заявил глава государства.

Ранее президент США заявил, что переговоры по Украине близки к результату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры