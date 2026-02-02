В архивах дела Эпштейна нашли упоминания о его контактах с «Мисс Тольятти»

В рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся документы, указывающие на его общение с российскими девушками. Это следует из новых архивных материалов, опубликованных министерством юстиции США.

Среди документов оказалась переписка Эпштейна с моделью Ольгой Пономарь-Бекер, которая в прошлом работала корреспондентом телеканала «Россия-2» и участвовала в программах Международного олимпийского комитета. Из материалов следует, что в ноябре 2016 года она направила финансисту свое резюме в формате презентации. На тот момент Пономарь-Бекер проживала в Цюрихе и работала в банке UBS. В документах также приводятся биографические сведения о девушке. Она родилась в Ставрополе, в 2011 году окончила Ставропольский государственный университет по специальности финансы и экономика. В 2012 году принимала участие во втором сезоне телешоу «Топ-модель по-русски», где заняла третье место.

В архиве также содержится анкета модели из Самары Анастасии Богушевской, обладательницы титула «Мисс Тольятти 2008» и участницы телепроекта «Ты — супермодель 4». Согласно резюме, на момент контактов с Эпштейном ей было 26 лет, а проживала она в Нью-Йорке. Кроме того, в материалах имеется запись о бронировании авиабилета на рейс из Нью-Йорка в Самару. Письмо с соответствующей информацией Эпштейну 10 ноября 2017 года направила его помощница Лесли Грофф. При этом в документах не указано, кто именно должен был воспользоваться этим билетом.

Еще один блок материалов касается переписки Эпштейна в Skype с девушкой из Омска (ее имя скрыто). Общение, датированное концом декабря 2016 года и началом января 2017 года, носило личный характер. Из переписки следует, что финансист настаивал на продолжении контактов и обсуждал совместные поездки за границу. В частности, он предлагал собеседнице короткую поездку в Париж, однако та отказалась, сославшись на ограничения, связанные с учебой, передает «Радиоточка НСН».

