В архивах дела Эпштейна нашли упоминания о его контактах с «Мисс Тольятти»

В рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся документы, указывающие на его общение с российскими девушками. Это следует из новых архивных материалов, опубликованных министерством юстиции США.

Среди документов оказалась переписка Эпштейна с моделью Ольгой Пономарь-Бекер, которая в прошлом работала корреспондентом телеканала «Россия-2» и участвовала в программах Международного олимпийского комитета. Из материалов следует, что в ноябре 2016 года она направила финансисту свое резюме в формате презентации. На тот момент Пономарь-Бекер проживала в Цюрихе и работала в банке UBS. В документах также приводятся биографические сведения о девушке. Она родилась в Ставрополе, в 2011 году окончила Ставропольский государственный университет по специальности финансы и экономика. В 2012 году принимала участие во втором сезоне телешоу «Топ-модель по-русски», где заняла третье место.