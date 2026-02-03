Лавров: Москва определяет размещение западных войск на Украине как угрозу

Москва будет воспринимать размещение войск Запада на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Размещение войск ЕС на Украине назвали бессмысленным без участия США

Как указал МИД РФ, что эти шаги Киева и его союзников будут учитываться при определении переговорной позиции РФ.

Отправка войск ЕС на Украину может стать поводом для удара «Орешником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЗападУкраинаМид РФСергей Лавров

