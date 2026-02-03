Лавров: Москва определяет размещение западных войск на Украине как угрозу
3 февраля 202601:38
Москва будет воспринимать размещение войск Запада на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как указал МИД РФ, что эти шаги Киева и его союзников будут учитываться при определении переговорной позиции РФ.
Отправка войск ЕС на Украину может стать поводом для удара «Орешником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Москва определяет размещение западных войск на Украине как угрозу
- Утверждены новые сроки оказания медпомощи при подозрении россиян на рак
- В Госдуме утверждают, что сотрудники метро Москвы не будут смотреть переписки в смартфонах
- Дуров заявил, что Цукерберг смеётся над 4 млрд «тупых» пользователей WhatsApp
- СМИ: Подозреваемый в похищении школьника в Петербурге признался в убийстве
- ВСУ ударили FPV-дронами по гражданскому автомобилю в Брянской области
- Трамп снова заявил, что не бывал на острове Эпштейна
- МИД заявил о передаче Киеву более 12 тысяч тел украинских военных
- В архивах дела Эпштейна нашли упоминания о его контактах с «Мисс Тольятти»
- Роспотребнадзор предложил зрителям отмененного «Щелкунчика» коллективный иск
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru