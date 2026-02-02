МИД заявил о передаче Киеву более 12 тысяч тел украинских военных

Российская сторона с июня 2025 года передала Украине более 12 тысяч останков погибших украинских военнослужащих, в то время как Киев вернул России тела более 200 российских военных, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что процесс репатриации тел погибших был начат в июне прошлого года. С этого времени, по данным ведомства, украинской стороне были переданы останки более 12 тысяч человек, а Россия получила более 200 тел своих военнослужащих.

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно проводили обмены пленными. В мае прошлого года, в ходе первых за почти три года прямых переговоров в Стамбуле, стороны договорились о масштабном обмене по формуле «1000 на 1000».

По итогам третьего раунда переговоров, состоявшегося в июле, была достигнута договоренность о новом обмене в формате «1200 на 1200», который проходил поэтапно, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
