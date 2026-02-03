Утверждены новые сроки оказания медпомощи при подозрении россиян на рак

В России в случае возникновения у врачей подозрения на наличие онкологического заболевания у пациента сроки проведения медицинской консультации не должны превышать трех рабочих дней, сообщает РИА Новости.

Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Это закреплено в новом постановлении кабмина РФ. Для проведения исследований должно уходить не более семи рабочих дней с момента назначения.

Отмечается, что при выявлении злокачественного новообразования врач должен направить пациента на лечение в специализированную медорганизацию. За больным должно быть закреплено диспансерное наблюдение в течение трех рабочих дней после выявления диагноза.

Ранее онколог назвал причины роста рака груди в постковидные годы. Рак молочной железы традиционно занимает одно из первых мест по распространенности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МедицинаЗдоровьеЗдравоохранениеОнкология

Горячие новости

Все новости

партнеры