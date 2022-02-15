Российские конькобежцы взяли серебро Олимпиады в командной гонке

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призером командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Ранее российские спортсмены стали первыми в полуфинале и установили новый олимпийский рекорд: 3 минуты 36,62 секунды.

В финале конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров встретились со сборной Норвегии, которую представили Хальгейр Энгебротен, Педер Конгсхауг и Сверре Лунде Педерсен. Норвежцы показали результат в 3 минуты 38,08 секунды; россияне уступили 2,38 секунды.

Медаль конькобежцев стала 20-й наградой сборной России на ОИ-2022.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСборная РоссииКонькобежцы
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