Российские конькобежцы взяли серебро Олимпиады в командной гонке
Мужская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призером командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее российские спортсмены стали первыми в полуфинале и установили новый олимпийский рекорд: 3 минуты 36,62 секунды.
В финале конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров встретились со сборной Норвегии, которую представили Хальгейр Энгебротен, Педер Конгсхауг и Сверре Лунде Педерсен. Норвежцы показали результат в 3 минуты 38,08 секунды; россияне уступили 2,38 секунды.
Медаль конькобежцев стала 20-й наградой сборной России на ОИ-2022.
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