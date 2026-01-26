Над регионами России уничтожили 40 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 40 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены минувшей ночью с 23:00 мск 25 января до 07:00 26 января.

Военные уничтожили 34 беспилотника в Краснодарском крае, четыре - над водами Азовского моря, по одному - в Брянской и Калужской областях.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников на территории семи частных домов и около двух предприятий в Славянске-на-Кубани, пострадал один человек, пишет 360.ru.

