Над регионами России уничтожили 40 украинских БПЛА
26 января 202607:53
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 40 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены минувшей ночью с 23:00 мск 25 января до 07:00 26 января.
Военные уничтожили 34 беспилотника в Краснодарском крае, четыре - над водами Азовского моря, по одному - в Брянской и Калужской областях.
Ранее в Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников на территории семи частных домов и около двух предприятий в Славянске-на-Кубани, пострадал один человек, пишет 360.ru.
