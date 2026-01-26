Хоккеист Малкин установил уникальный рекорд «Питтсбурга»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин стал первым игроком в истории команды, отметившимся заброшенными шайбами в трех подряд гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ в возрасте 39 лет.

Так, Малкин забил гол в ворота «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счетом 3:2, пишет RT. До этого россиянин отметился шайбами в матчах с «Эдмонтоном» (6:2) и «Калгари» (4:1).

В текущем сезоне 39-летний Малкин набрал 40 очков (13 шайб, 27 передач) в 36 играх.

Ранее Евгений Малкин стал одним из 40 лучших игроков по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

