Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Российская команда в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова с первого этапа возглавляла гонку. Отечественные биатлонисты сохраняли лидерство до заключительной стрельбы: на последнем рубеже Латыпов промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.

Первыми в эстафете стала сборная Норвегии. Серебро Олимпиады завоевали спортсмены из Франции.

Медаль биатлонистов стала девятнадцатой наградой сборной России на ОИ-2022, отмечает Ura.ru. В активе сборной 4 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

