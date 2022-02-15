Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Российская команда в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова с первого этапа возглавляла гонку. Отечественные биатлонисты сохраняли лидерство до заключительной стрельбы: на последнем рубеже Латыпов промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.
Первыми в эстафете стала сборная Норвегии. Серебро Олимпиады завоевали спортсмены из Франции.
Медаль биатлонистов стала девятнадцатой наградой сборной России на ОИ-2022, отмечает Ura.ru. В активе сборной 4 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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