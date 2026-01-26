Саммит глав МИД G20 пройдет в октябре в Атланте
26 января 202608:55
Главы МИД стран Группы двадцати проведут встречу 30-31 октября в Атланте в США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
«Обозначена конкретная локация, в которой 30-31 октября пройдет СМИД... Таким местом станет город Атланта (штат Джорджия)», - написал дипломат в Telegram-канале.
Как отметил Бердыев, соответствующие данные были получены от американского председательства.
В ноябре в Йоханнесбурге состоялся саммит G20. На встрече не присутствовали лидеры России, США и Китая, напоминает 360.ru.
