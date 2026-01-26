Посол: Нефтяные компании России продолжают работать в Венесуэле

Нефтедобывающие компании из России продолжают работать в Венесуэле. Об этом заявил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью журналисту Сергею Брилеву.

«Они работали, работают и будут работать в области нефтедобычи. Никто этого не отменял», - отметил дипломат.

По его словам, РФ и Венесуэла вместе добывают нефть, сырьем распоряжаются венесуэльцы. Как отметил Мелик-Багдасаров, компании РФ продолжат выполнять свои обязательства независимо от того, какие решения будут приняты руководством Венесуэлы.

Между тем республика впервые в истории заключила контракт на экспорт сжиженного газа, пишет 360.ru.

