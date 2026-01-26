В Нягани загорелась мечеть

Пожар возник в мечети в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Возгорание произошло около двух часов ночи. Пожарные, прибывшие на место ЧП, обнаружили горение кровли.

«В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 квадратных метров», - указали в МЧС.

Открытое горение в здании ликвидировали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, никто не пострадал. Предварительная причина ЧП устанавливается.

Ранее в Москве возник пожар в храме Усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. По предварительной информации, в здании произошло короткое замыкание в электрокотле, напоминает РЕН ТВ.

