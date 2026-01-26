В Иране опровергли сообщения СМИ о 30 тысячах погибших во время беспорядков
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг данные о 30 тысячах погибших во время беспорядков в республике. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе протестов в Иране 8 и 9 января могли погибнуть до 30 тысяч человек.
«Большая ложь в стиле Гитлера: разве не такое количество людей они планировали убить на улицах Ирана?! Однако им это не удалось», - написал Багаи.
По словам представителя МИД, теперь эти данные пытаются подделать в СМИ.
На минувшей неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о гибели 3117 человек во время беспорядков в стране, пишет 360.ru.
