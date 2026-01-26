В минувшие выходные стало известно, что власти Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, который вызывает кому, об этом сообщило издание The Independent. За прошедшую неделю в стране были подтверждены пять случаев заражения вирусом. В связи с этим в самой Индии уже начали тестировать летучих мышей в зоопарке Калькутты, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками вируса, пишет NDTV.

Как пишет Metro, среди заболевших в Индии - врач, медсестры и сотрудник медицинского учреждения. Одна из медсестер находится в критическом состоянии.

На этом фоне вирусологи уже призвали россиян к осторожности и бдительности при путешествиях в Индию, а в Роспотребнадзоре уже взяли на контроль ситуацию с вирусом. О том, как уберечься российским путешественникам от смертельно опасного заболевания – в материале НСН.

КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже назвала Нипах одним из самых опасных вирусов в мире, при этом вакцины и лекарства от него пока не существует. Как пишет NDTV, Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Уровень летальности у болезни варьируется от 40 до 75%. Уточняется, что вирус практически не передается воздушно-капельным путем и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.