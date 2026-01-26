В Карелии при пожаре в больнице погиб мужчина
Пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской центральной районной больницы в Карелии, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел минувшей ночью на первом этаже в отдельном корпусе учреждения, пишет RT. Сигнал о пожаре поступил пожарным в 01.59 мск, в 02.29 возгорание уже ликвидировали.
«На момент пожара в отделении находились 8 пациентов, сейчас они переведены в основное здание... Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», - написал Парфенчиков.
В детском отделении, расположенном на втором этаже здания, обошлось без пострадавших.
Ранее в Намском районе Якутии трое детей погибли в результате пожара в частном доме.
