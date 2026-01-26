СМИ: Банкротами признаны 2,22 млн россиян

Более 2 млн россиян признали финансово несостоятельными с появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику «Федресурса».

Общее число граждан, признанных банкротами, достигло 2,22 млн.

Так, за прошлый год в судебном порядке банкротами признали около 568 тысяч россиян - на 31,5% больше, чем в 2024 году. Статус банкрота по упрощенной процедуре во внесудебном порядке присвоили 61,3 тысячи человек.

По данным издания, заявления о банкротстве в судах подают преимущественно сами должники, в 2025-м их доля составила 97,3%. При этом во внесудебном порядке за прошлый год открыли 68,3 тысячи процедур - на 22,9% больше, чем годом ранее. Количество завершенных процедур внесудебного банкротства за 2025-й возросло на 70,4%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал о готовящейся реформе банкротства, напоминает РЕН ТВ.

