Российские конькобежцы вышли в финал в командной гонке на ОИ-2022

Сборная России по конькобежному спорту вышла в финал командной гонки преследования среди мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022

Россияне в полуфинале обошли соперников из США, установив новый олимпийский рекорд: результат российских спортсменов — 3 минуты 36,62 секунды. Американские конькобежцы отстали на 0,43 секунды.

Сборная России уже гарантировала себе как минимум серебряные медали ОИ-2022. В финале отечественные конькобежцы встретятся с соперниками из Норвегии.

Между тем команда Олимпийского комитета России опустилась на девятую строчку неофициального медального зачета Игр, пишет Ura.ru. На счету национальной команды 4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияКонькобежцыОлимпийские Игры
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