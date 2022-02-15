Российские конькобежцы вышли в финал в командной гонке на ОИ-2022

Россияне в полуфинале обошли соперников из США, установив новый олимпийский рекорд: результат российских спортсменов — 3 минуты 36,62 секунды. Американские конькобежцы отстали на 0,43 секунды.

Сборная России уже гарантировала себе как минимум серебряные медали ОИ-2022. В финале отечественные конькобежцы встретятся с соперниками из Норвегии.

Между тем команда Олимпийского комитета России опустилась на девятую строчку неофициального медального зачета Игр, пишет Ura.ru. На счету национальной команды 4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.



