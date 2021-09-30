Романцев посоветовал Карпину больше не приглашать Дзюбу в сборную

«Насколько я знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более, что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу», - сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он также признался, что удивлен ситуацией с Дзюбой.

«Дзюба отказался от приглашения в сборную? Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней», - подчеркнул легендарный тренер красно-белых.

Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» называл взаимоотношения Дзюбы и Карпина «местечковым конфликтом».

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе c НСН счел поступки тренера и футболиста публичным троллингом, который в обозримом будущем не закончится.