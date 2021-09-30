Романцев посоветовал Карпину больше не приглашать Дзюбу в сборную
Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев считает, что Артема Дзюбу больше не следует привлекать к играм за главную команду страны.
Ранее сообщалось, что главный тренер борной России Валерий Карпин включил Дзюбу в расширенный состав команды на октябрьские отборочные матчи Чемпионата Мира-2022, однако тот отказался от вызова, сославшись на плохую игровую форму.
«Насколько я знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более, что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу», - сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Он также признался, что удивлен ситуацией с Дзюбой.
«Дзюба отказался от приглашения в сборную? Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней», - подчеркнул легендарный тренер красно-белых.
Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» называл взаимоотношения Дзюбы и Карпина «местечковым конфликтом».
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе c НСН счел поступки тренера и футболиста публичным троллингом, который в обозримом будущем не закончится.
Со своей стороны, телеведущий и комментатор Георгий Черданцев сказал «Радиоточке НСН», что его разочаровал отказ Дзюбы выступать за сборную в ближайших играх.
Под руководством Олега Романцева «Спартак» 9 раз становился чемпионом страны, а также выходил в полуфиналы главных европейских турниров - Кубка Чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА. Кроме того, он был главным тренером сборной России по футболу.
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