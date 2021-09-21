Дзюба отказался от приглашения в сборную России

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что не готов сейчас выступать за национальную команду, куда его вызвал перед октябрьскими матчами Валерий Карпин.

«Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».