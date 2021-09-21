Дзюба отказался от приглашения в сборную России

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что не готов сейчас выступать за национальную команду, куда его вызвал перед октябрьскими матчами Валерий Карпин.

«Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Карпин объяснил включение Дзюбы в расширенный состав сборной РФ

При этом футболист «Зенита» подчеркнул, что это решение временное и он не собирается отказываться от выступлений за сборную России в будущем.

«Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет», - пояснил Дзюба.

«Я тебя зарою». Карпин не взял Дзюбу в сборную

Накануне стало известно, что Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи со Словакией и Словенией.

В августе Карпин не взял Дзюбу в сборную, объяснив это тем, что тот находится «не в форме». При Станиславе Черчесове форвард «Зенита» был капитаном и системообразующим игроком сборной. Ранее у футболиста и тренера был конфликт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуАртем Дзюба
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