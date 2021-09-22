«Пинг-понг Карпина и Дзюбы». Отказ нападающего играть за сборную назвали троллингом

Артём Дзюба отправил Валерию Карпину «ответочку» за невызов в сборную на сентябрьские матчи, уверен музыкальный журналист Михаил Марголис.

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отказался выступать за национальную команду, куда его перед октябрьскими матчами вызвал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что присутствие или отсутствие Дзюбы в составе сборной принципиально не скажется на качестве игры подопечных Карпина.

«Дзюба – возрастной, стареющий игрок с массой своих собственных "заморочек". Он, на мой взгляд, эквивалентен сборной России по футболу. Я имею в виду то, что и у этого футболиста, и у нашей национальной команды по международным меркам очень усредненный уровень. Если не сказать, что ниже среднего. Поэтому мне кажется, что его присутствие или отсутствие никак принципиально не влияет на игру такой команды, как сборная России», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом, Марголис заявил, что решение Дзюбы можно понять, поскольку у футболиста с Карпиным есть какой-то внутренний конфликт.

«И Карпин сам об этом как-то говорил. Сейчас такой своеобразный пинг-понг происходит. Сначала, когда Карпина назначили главным тренером сборной, он не пригласил Дзюбу, говоря о том, что вызывает в сборную – без каких-то других подтекстов – только по готовности на конкретный момент. Соответственно, в его словах нужно было прочитать, что на тот момент он не видел в Дзюбе готовности к игре за сборную. Проходит какое-то время, Дзюба делает "дубль" в первенстве РПЛ – а это далеко не показатель уровня для международной арены – но Карпин тут же приглашает его в сборную. И тут прилетает "ответочка" от Дзюбы, который решил "стать в позу"», - резюмировал Марголис.

По словам музыкального журналиста, сейчас получается обоюдный публичный троллинг. И он в обозримом будущем не закончится.

«Я тебя зарою». Карпин не взял Дзюбу в сборную

А вот телеведущего и комментатора Георгия Черданцева разочаровал отказ бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выступать за национальную команду на октябрьских матчах в рамках отбора на ЧМ-2022. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он также добавил, что на предстоящих октябрьских матчах Дзюба в составе сборной России был бы просто незаменим.

«Я думаю, что надо исходить не просто из интересов сборной, а из задач в конкретном матче против конкретного соперника. Мы играем со Словакией, и если на своём поле мы её не обыгрываем, то, к сожалению, я думаю, что про чемпионат мира можно забыть. Словакия очень мощная, атлетичная команда. И наличие такого опытного и атлетичного игрока, как Дзюба, было бы конкретно в этом матче очень полезно. Словенцы, кстати, тоже ребята очень крепкие. Поэтому, что касается октябрьских матчей, я считаю, Дзюба в любом состоянии для нашей сборной против таких соперников просто незаменим», - резюмировал комментатор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Артем ДзюбаСборная России По ФутболуСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры