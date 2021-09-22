«Пинг-понг Карпина и Дзюбы». Отказ нападающего играть за сборную назвали троллингом

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отказался выступать за национальную команду, куда его перед октябрьскими матчами вызвал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что присутствие или отсутствие Дзюбы в составе сборной принципиально не скажется на качестве игры подопечных Карпина.

«Дзюба – возрастной, стареющий игрок с массой своих собственных "заморочек". Он, на мой взгляд, эквивалентен сборной России по футболу. Я имею в виду то, что и у этого футболиста, и у нашей национальной команды по международным меркам очень усредненный уровень. Если не сказать, что ниже среднего. Поэтому мне кажется, что его присутствие или отсутствие никак принципиально не влияет на игру такой команды, как сборная России», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом, Марголис заявил, что решение Дзюбы можно понять, поскольку у футболиста с Карпиным есть какой-то внутренний конфликт.

«И Карпин сам об этом как-то говорил. Сейчас такой своеобразный пинг-понг происходит. Сначала, когда Карпина назначили главным тренером сборной, он не пригласил Дзюбу, говоря о том, что вызывает в сборную – без каких-то других подтекстов – только по готовности на конкретный момент. Соответственно, в его словах нужно было прочитать, что на тот момент он не видел в Дзюбе готовности к игре за сборную. Проходит какое-то время, Дзюба делает "дубль" в первенстве РПЛ – а это далеко не показатель уровня для международной арены – но Карпин тут же приглашает его в сборную. И тут прилетает "ответочка" от Дзюбы, который решил "стать в позу"», - резюмировал Марголис.

По словам музыкального журналиста, сейчас получается обоюдный публичный троллинг. И он в обозримом будущем не закончится.