Осадочек остался? Отказ Дзюбы играть за сборную России вызвал недоумение

Напомним, Дзюба был капитаном сборной РФ по футболу с 2018 года, однако не принимал участия в сентябрьских матчах к чемпионату мира против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Дзюба попал в расширенный состав из 34 игроков, который был объявлен накануне. Однако в эфире телеканала «Матч-ТВ» футболист заявил, что «долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов».

Собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что на предстоящих октябрьских матчах Дзюба в составе сборной России был бы просто незаменим.

«Я думаю, что надо исходить не просто из интересов сборной, а из задач в конкретном матче против конкретного соперника. Мы играем со Словакией, и если на своём поле мы её не обыгрываем, то, к сожалению, я думаю, что про чемпионат мира можно забыть. Словакия очень мощная, атлетичная команда. И наличие такого опытного и атлетичного игрока, как Дзюба, было бы конкретно в этом матче очень полезно. Словенцы, кстати, тоже ребята очень крепкие. Поэтому, что касается октябрьских матчей, я считаю, Дзюба в любом состоянии для нашей сборной против таких соперников просто незаменим», - резюмировал комментатор.

Накануне главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснял включение Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022. Он завил, что это решение продиктовано хорошей игрой нападающего «Зенита» в матче с «Ахматом». «Зенит» в игре седьмого тура одержал победу со счетом 3:1, Дзюба отметился двумя голевыми передачами.

К слову, Артём Дзюба также заявил, что не собирается приостанавливать карьеру в сборной. Он подчеркнул, что его решение связано с конкретной ситуацией. «Здесь и сейчас», отметил экс-капитан национальной команды.

В предстоящих октябрьских матчах россияне встретятся с командами Словакии – эта игра пройдёт 8 октября в Казани. Также подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Словении 11 октября в Мариборе.

