Осадочек остался? Отказ Дзюбы играть за сборную России вызвал недоумение
В поединках против крепких сборных Словакии и Словении нападающий «Зенита» незаменим, заявил комментатор Георгий Черданцев.
Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что его разочаровал отказ бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выступать за национальную команду на октябрьских матчах в рамках отбора на ЧМ-2022.
«Артём Дзюба в сборной был бы полезен. Я думаю, что его неприглашение на первый сбор, видимо, оставило какой-то осадок. Но это я домысливаю. Потому что с формой у него как раз всё в порядке. Он вышел на матч с "Рубином", провел его прекрасно – два забил, один отдал. Стало быть, не в этом дело. А в чём именно, остаётся только догадываться», - отметил Черданцев.
Напомним, Дзюба был капитаном сборной РФ по футболу с 2018 года, однако не принимал участия в сентябрьских матчах к чемпионату мира против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Дзюба попал в расширенный состав из 34 игроков, который был объявлен накануне. Однако в эфире телеканала «Матч-ТВ» футболист заявил, что «долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов».
Собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что на предстоящих октябрьских матчах Дзюба в составе сборной России был бы просто незаменим.
«Я думаю, что надо исходить не просто из интересов сборной, а из задач в конкретном матче против конкретного соперника. Мы играем со Словакией, и если на своём поле мы её не обыгрываем, то, к сожалению, я думаю, что про чемпионат мира можно забыть. Словакия очень мощная, атлетичная команда. И наличие такого опытного и атлетичного игрока, как Дзюба, было бы конкретно в этом матче очень полезно. Словенцы, кстати, тоже ребята очень крепкие. Поэтому, что касается октябрьских матчей, я считаю, Дзюба в любом состоянии для нашей сборной против таких соперников просто незаменим», - резюмировал комментатор.
Накануне главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснял включение Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022. Он завил, что это решение продиктовано хорошей игрой нападающего «Зенита» в матче с «Ахматом». «Зенит» в игре седьмого тура одержал победу со счетом 3:1, Дзюба отметился двумя голевыми передачами.
К слову, Артём Дзюба также заявил, что не собирается приостанавливать карьеру в сборной. Он подчеркнул, что его решение связано с конкретной ситуацией. «Здесь и сейчас», отметил экс-капитан национальной команды.
В предстоящих октябрьских матчах россияне встретятся с командами Словакии – эта игра пройдёт 8 октября в Казани. Также подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Словении 11 октября в Мариборе.
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