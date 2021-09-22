«Местечковый конфликт!» Камиль Ларин пожурил Дзюбу за отказ выступать за сборную

«Что-то тут не понятно. Получается, во дворе я мячик могу погонять, могу даже выступить за какой-то клуб, а вот за сборную России не могу. Честно говоря, прослеживается конфликт между тренером и игроком, хотя все эти местечковые конфликты должны уходить на 25-й задний план, чтобы об этом даже не вспоминать и не думать. Потому что болельщики здесь не причем», - сказал Ларин.

По его мнению, игрок должен либо играть и в клубе, и в сборной, либо не играть нигде.

«Артем говорит, что форма не очень оптимальная. Но, с одной стороны, за клуб, значит, играть можно в этой форме, а за сборную России – нет. То есть футболист сам решает, готов он к этому прыжку или нет. Или все-таки честь играть за свою страну должна как-то мобилизовать тебя? Если в тебе нуждается команда страны, сборная России, тогда ты должен приложить все усилия, чтобы играть. Либо не играть вообще, потому что «здесь играю, а здесь не играю» – как-то странно получается», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, телеведущий и комментатор Георгий Черданцев сказал «Радиоточке НСН», что его разочаровал отказ Дзюбы выступать за сборную в ближайших играх.

«Артём Дзюба в сборной был бы полезен. Я думаю, что его неприглашение на первый сбор, видимо, оставило какой-то осадок. Но это я домысливаю. Потому что с формой у него как раз всё в порядке. Он вышел на матч с "Рубином", провел его прекрасно – два забил, один отдал. Стало быть, не в этом дело. А в чём именно, остаётся только догадываться», - отметил Черданцев.

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе c НСН назвал взаимоотношения Дзюбы и Карпина публичным троллингом, который в обозримом будущем не закончится.

По данным СМИ, конфликт между Карпиным и Дзюбой начался еще в 2009 году, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба рассказывал об угрозах со стороны Карпина.

«Много угроз я услышал: Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.

Однако тот отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего».

Когда Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России, многие ждали «продолжение конфликта», особенно в контексте того, что Дзюба был капитаном сборной при Черчесове.