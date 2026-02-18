Массовое аннулирование сертификатов соответствия на западные товары, ввозимые в Россию из соседних стран, не является ударом по каналам параллельного импорта, объяснил в интервью НСН директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о грядущем замедлении параллельного импорта в Россию продукции Apple, Nike, Bosch и других брендов вслед за Adidas. Это связывают с тем, что Росаккредитация приостановила признание сертификатов соответствия, выдаваемых в Казахстане, Армении и Киргизии. Семенов не считает это «выстрелом себе же в ногу».