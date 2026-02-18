Без Apple и Nike? Что стоит за аннулированием «параллельных» сертификатов
Каналы параллельного импорта не закрываются, речь идет переоформлении сертификатов, выдававшихся с нарушениям, сказал в эфире НСН Анатолий Семенов.
Массовое аннулирование сертификатов соответствия на западные товары, ввозимые в Россию из соседних стран, не является ударом по каналам параллельного импорта, объяснил в интервью НСН директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о грядущем замедлении параллельного импорта в Россию продукции Apple, Nike, Bosch и других брендов вслед за Adidas. Это связывают с тем, что Росаккредитация приостановила признание сертификатов соответствия, выдаваемых в Казахстане, Армении и Киргизии. Семенов не считает это «выстрелом себе же в ногу».
«Дело не в том, что это какой-то удар по каналам параллельного импорта, сами-то каналы никуда не деваются. Речь идет о том, что какая-то часть товаров, которые завозятся конкретными импортерами, не может быть завезена именно по тем сертификатам, которые на них оформлены. Им просто нужно переоформить сертификат, и, возможно, это все будет урегулировано. Там же нет какого-то императивного запрета, это не приказ Минпромторга о перечне товаров», - пояснил эксперт.
Он объяснил, в чем проблема этих сертификатов.
«Это достаточно частая история, которая уже много раз повторялась. Не всегда эти сертификационные органы выполняют свои функции, как надо. Бывает, что вместо того, чтобы проводить испытания товаров, для которых выдаются сертификаты, они их просто выдают в качестве бумажки за деньги. На основании этих документов ввозят товар, который на самом деле может не соответствовать тем техническим требованиям, которые декларируются. Соответственно, они таким образом наводят порядок», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Росаккредитация аннулировала не менее 10 сертификатов соответствия на продукцию Adidas. В результате мультибрендовые магазины лишились права продавать товары этой фирмы. Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что теперь цены на товары Adidas в России могут вырасти.
