«Про первое апреля - чушь»: Депутат Попов высказался о блокировке Telegram

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Попов усомнился в полной блокировке мессенджера Telegram в России с апреля. Об этом он написал в своем канале на платформе.

Депутат принял участие в заседании комитета, где выступал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, министр заявил, что в РФ есть замедление в загрузке тяжелых файлов в Telegram, однако основной функционал мессенджера доступен. Также Шадаев высказался о мерах в отношении платформы, указав, что против нее сначала вводили штрафы, «потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать».

По мнению Попова, Минцифры настроено на урегулирование проблем с мессенджером и на исполнение его руководством требований закона.

«Это было бы логично и выгодно всем. Судя по всему, про первое апреля (вброс от [Telegram-канала] Baza) - чушь», - написал парламентарий.

Ранее Baza сообщала, что Telegram якобы могут полностью заблокировать в России с 1 апреля.

