VK закрывает мессенджер «ТамТам»
Компания VK закроет мессенджер «ТамТам». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.
Пользователей предупредили, что в связи с закрытием сервиса авторизация по номеру телефона в «ТамТам» будет недоступна с 27 февраля.
Мессенджер запустили в 2016 году, тогда он назывался «ОК сообщения», однако спустя год приложение было переименовано в «ТамТам». В 2018-м сервис стало возможно использовать независимо от соцсети «Одноклассники». Минцифры в 2022 году включило мессенджер в перечень российских аналогов зарубежных сервисов.
Ранее компания МТС объявила о закрытии своего видеохостинга Nuum, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
