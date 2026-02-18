Каждая четвертая компания в России начала сокращать сотрудников, и нередко делает это без выплат, пишет РБК. По данным издания, доля работодателей, которые поступают так, выросла с 10% в 2023 году до 25% в 2025 году. При этом сильнее всего напряжение ощущается не в традиционных отраслях с профсоюзами (металлургия, добыча), а в IT, финтехе, цифровом маркетинге и консалтинге, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Захаров отметил, что чаще всего компании расстаются с неэффективными сотрудниками.

«Не существует компаний, которые все время только нанимают. У кого-то, к примеру, сокращаются проекты, они сокращают персонал. Это нормальная история. Сокращение зависит не столько от сферы, сколько от ситуации в конкретной компании. То, что одни компании сейчас начнут сокращать, другие будут на рынке подбирать. Сегодня есть некое замедление экономики. У нас нет ресурсов для роста экономики, не хватает людей. То, что где-то происходит замедление, не катастрофа, а нормальный процесс. При текущих трендах шансов увидеть безработицу в целом по рынку нет. Это не значит, что какая-то компания не попадет в сложную ситуацию и не сократит персонал. Какие-то люди имеют шанс потерять работу. Но потом они легко найдут ее. Нельзя сказать, что прежде всего увольняют, к примеру, программистов. Одни увольняют их, другие нанимают. При этом каждая компания хочет уволить лодырей. Если говорить о малом бизнесе, то уволят тех, кто не нравится начальнику маленькому», - объяснил он.