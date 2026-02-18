Лодырь не пройдет: Каким специалистам грозит «тихое сокращение»
Некоторые компании частично сокращают сотрудников, однако о росте безработицы на рынке труда пока речи не идет, сообщили эксперты НСН.
Отдельные сотрудники сегодня могут лишиться работы, но в этом случае они быстро найдут ее вновь, поскольку на рынке труда не хватает людей. При этом компании чаще склонны увольнять лодырей, заявил в беседе с НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Каждая четвертая компания в России начала сокращать сотрудников, и нередко делает это без выплат, пишет РБК. По данным издания, доля работодателей, которые поступают так, выросла с 10% в 2023 году до 25% в 2025 году. При этом сильнее всего напряжение ощущается не в традиционных отраслях с профсоюзами (металлургия, добыча), а в IT, финтехе, цифровом маркетинге и консалтинге, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Захаров отметил, что чаще всего компании расстаются с неэффективными сотрудниками.
«Не существует компаний, которые все время только нанимают. У кого-то, к примеру, сокращаются проекты, они сокращают персонал. Это нормальная история. Сокращение зависит не столько от сферы, сколько от ситуации в конкретной компании. То, что одни компании сейчас начнут сокращать, другие будут на рынке подбирать. Сегодня есть некое замедление экономики. У нас нет ресурсов для роста экономики, не хватает людей. То, что где-то происходит замедление, не катастрофа, а нормальный процесс. При текущих трендах шансов увидеть безработицу в целом по рынку нет. Это не значит, что какая-то компания не попадет в сложную ситуацию и не сократит персонал. Какие-то люди имеют шанс потерять работу. Но потом они легко найдут ее. Нельзя сказать, что прежде всего увольняют, к примеру, программистов. Одни увольняют их, другие нанимают. При этом каждая компания хочет уволить лодырей. Если говорить о малом бизнесе, то уволят тех, кто не нравится начальнику маленькому», - объяснил он.
В свою очередь глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с НСН тоже подчеркнула, что о волне сокращений на рынке труда говорить пока рано.
«Очередной наш ежемесячный опрос показал, что массовые сокращения проводятся и планируются только в 2% компаний. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций, планируется еще в 3%. Компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками, сворачивают проекты, которые не оправдали затрат. Говорить о сокращениях, когда одновременно большое число сотрудников теряет работу, пока оснований нет. По данным, которые мы видим, ситуация на рынке труда достаточно стабильная. Когда ситуация с персоналом стояла очень остро, почти 90% компаний говорили, что у них нет ни массовых, ни небольших сокращений. Сейчас эта цифра на уровне 80% — за 10 лет наших наблюдений это обычная ситуация для компаний», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, некоторые компании даже в сложной ситуации предпочитают не сокращать сотрудников на фоне нехватки людей на рынке труда. Вместе с тем число доступных вакансий сократилось.
«Работодатели действительно стали сдержанными в найме, за прошлый год вакансий стало на 12% меньше. Взамен работников, ушедших по собственному желанию или уволенных, стали реже нанимать новых. Часть задач ушедшего работника может быть автоматизирована, еще часть распределена между оставшимися сотрудниками. Такая практика получила название «тихого найма». Так происходит, потому что разбрасываться персоналом работодатели себе позволить не могут. Демографическая ситуация неблагоприятная. Даже компании, которые испытывают трудности, предпочитают не проводить сокращения, а искать другие способы сэкономить на фонде оплаты труда. Например, переводить персонал на сокращенный день, неполную неделю или удаленку, чтобы снизить затраты на аренду офисов. Кадровый голод по-прежнему ощущается и сокращений в этом году точно не ожидается в медицине, производстве, ретейле и образовании. Спрос в этих сферах снизился меньше, чем в целом по рынку, а прирост числа соискателей минимальный», - заявил Голованова.
Ранее СМИ со ссылкой на юристов сообщали, что сотрудника могут уволить за громкий смех, если веселье коллег мешает рабочему процессу и нарушает трудовую дисциплину. При этом HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян напомнил «Радиоточке НСН», что в ТК РФ нет понятия «громкий смех», как отдельного основания для увольнения, однако в компании могут быть свои акты о правилах поведения в open space, за нарушение которых есть дисциплинарное взыскание.
