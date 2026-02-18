Армия России освободила Харьковку и Криничное
18 февраля 202612:29
Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Север"... установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области», - отмечает ведомство.
В свою очередь, группировка войск «Восток» освободила село Криничное в Запорожской области, пишет RT. Бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Ранее армия России взяла под свой контроль населенные пункты Покровка и Миньковка.
- Армия России освободила Харьковку и Криничное
