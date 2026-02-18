Песков отверг сообщения о проведении РФ и КНР ядерных испытаний

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Динанно заявил, что КНР якобы в нарушение моратория проводила ядерные взрывные испытания и пыталась их скрыть.

«Мы слышали много ссылок на некие испытания, упоминалось в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких... испытаний не проводили», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что представители КНР решительно отвергли эти данные.

