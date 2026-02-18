Песков отверг сообщения о проведении РФ и КНР ядерных испытаний
Россия и Китай не проводили ядерные испытания, которые якобы состоялись в 2020 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее заместитель госсекретаря США Томас Динанно заявил, что КНР якобы в нарушение моратория проводила ядерные взрывные испытания и пыталась их скрыть.
«Мы слышали много ссылок на некие испытания, упоминалось в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких... испытаний не проводили», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что представители КНР решительно отвергли эти данные.
