Голкипера «Балтики» берут в ЦСКА лишь для подстраховки Владислава Торопа – по факту сейчас основного вратаря, так как Игорь Акинфеев уже не потянет. Об этом НСН рассказал легенда ЦСКА Владимир Пономарев.

Вратарь Максим Бориско переходит в ЦСКА – «красно-синие» договорились о покупке голкипера «Балтики», сообщает журналист Анар Ибрахимов. В прошлом сезоне Бориско провёл 14 сухих матчей в РПЛ, пропустив всего 11 голов. Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сейчас восстанавливается после травмы и должен полноценно вернуться в общую группу только к 5-8 туру. Пономарев заявил, что Торопу ничего не угрожает.

«То, что с «Балтики» парня берут, это правильно. Тороп – классный вратарь, он на выходах хорошо играет, смелый. В борьбу хорошо вступает. Еще одного берут на всякий случай – это нормальное явление. Тороп уже свершившийся вратарь, просто вдруг он сломается, а замены нет, потому что Акинфеев уже никак не потянет. Так же как и Роналду, который зачем-то полез пиариться на чемпионат мира. Ему тоже нужно было уходить на хорошей ноте. Так что Тороп в любом случае будет основным», - рассказал он.