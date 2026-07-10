«Запорет карьеру!»: Акинфеева сравнили с Роналду
Владимир Пономарев заявил НСН, что Игорь Акинфеев уже испортил себе репутацию, так как вовремя не ушел на пике, поэтому его заменят новым вратарем Бориско.
Голкипера «Балтики» берут в ЦСКА лишь для подстраховки Владислава Торопа – по факту сейчас основного вратаря, так как Игорь Акинфеев уже не потянет. Об этом НСН рассказал легенда ЦСКА Владимир Пономарев.
Вратарь Максим Бориско переходит в ЦСКА – «красно-синие» договорились о покупке голкипера «Балтики», сообщает журналист Анар Ибрахимов. В прошлом сезоне Бориско провёл 14 сухих матчей в РПЛ, пропустив всего 11 голов. Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сейчас восстанавливается после травмы и должен полноценно вернуться в общую группу только к 5-8 туру. Пономарев заявил, что Торопу ничего не угрожает.
«То, что с «Балтики» парня берут, это правильно. Тороп – классный вратарь, он на выходах хорошо играет, смелый. В борьбу хорошо вступает. Еще одного берут на всякий случай – это нормальное явление. Тороп уже свершившийся вратарь, просто вдруг он сломается, а замены нет, потому что Акинфеев уже никак не потянет. Так же как и Роналду, который зачем-то полез пиариться на чемпионат мира. Ему тоже нужно было уходить на хорошей ноте. Так что Тороп в любом случае будет основным», - рассказал он.
При этом собеседник НСН напомнил, что Акинфеев зря продлил контракт с ЦСКА.
«Я ему давно говорил, что надо заканчивать, а он на меня обиделся. Он не хочет заканчивать, а это надо делать на хорошей ноте. Милый мой, тебя забудут моментально. Ты же не Яшин, в конце концов. Он напрасно это делает, портит себе весь авторитет и всю карьеру. Так бы его боготворили бы болельщики, а он сейчас станет в ворота, проиграет пару-тройку матчей, и все. До свидания, Игорек! Ему надо в школу идти или генеральным. Ему найдут должность в клубе в любом случае, не оставят беспризорным, как раньше в советское время», - рассказал он.
Ранее Пономарев говорил НСН, что ЦСКА продлили контракт с Игорем Акинфеевым, так как кроме него и Владислава Торопа больше никого нет.
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