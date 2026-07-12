Фицо заявил о проявлении интереса НАТО к диалогу с Москвой
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил об интересе ряда стран Североатлантического альянса к диалогу с Россией, сообщает РИА Новости.
Он указал, что приветствует и поддерживает появление диалога между Москвой и Альянсом на протяжении длительного времени.
До этого лидер словацкой партии «Дом — национальная партия» Павол Слота предложил Фицо на роль переговорщика Европейского союза с Россией. Политик указал, что Фицо обладает необходимыми качествами для такого диалога, включая независимость суждений и готовность открыто высказывать позицию, отличающуюся от доминирующей в Брюсселе.
Ранее Фицо заявил, что считает, что конфликт на Украине затянется надолго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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