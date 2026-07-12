СМИ: В Германии существует секретный завод по производству дронов
На юге ФРГ работает завод, на котором в секретном режиме выпускают беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом, сообщает The New York Times.
По данным издания, дроны прошли боевые испытания на Украине. Предприятие принадлежит компании Helsing SE — крупнейшему европейскому стартапу в области искусственного интеллекта. Производство расположено в пригородном промышленном комплексе и работает в условиях секретности: название компании на здании не упоминается из-за опасений диверсий. На производстве трудятся около 100 человек, а в случае угрозы его можно перенести в другое место в течение дня.
Речь идет о беспилотниках из твердого пенопласта весом 12 кг. Стоимость каждого составляет €17,5 тыс. Тысячи дронов уже использованы Вооруженными силами Украины в боевых условиях.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ к оружию массового поражения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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