СМИ: В Германии существует секретный завод по производству дронов

По данным издания, дроны прошли боевые испытания на Украине. Предприятие принадлежит компании Helsing SE — крупнейшему европейскому стартапу в области искусственного интеллекта. Производство расположено в пригородном промышленном комплексе и работает в условиях секретности: название компании на здании не упоминается из-за опасений диверсий. На производстве трудятся около 100 человек, а в случае угрозы его можно перенести в другое место в течение дня.

Речь идет о беспилотниках из твердого пенопласта весом 12 кг. Стоимость каждого составляет €17,5 тыс. Тысячи дронов уже использованы Вооруженными силами Украины в боевых условиях.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ к оружию массового поражения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

