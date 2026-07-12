Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива
Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на невыполнение Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, заявили в КСИР.
Там указали, что несколько кораблей попытались отклониться от маршрута, определённого Ираном, в итоге один из них был обстрелян и остановлен. Теперь пролив закроют до тех пор, пока США не прекратят своё вмешательство в этом регионе.
Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ «разбомбить» Иран в случае своего убийства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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