Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива

Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на невыполнение Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, заявили в КСИР.

Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном

Там указали, что несколько кораблей попытались отклониться от маршрута, определённого Ираном, в итоге один из них был обстрелян и остановлен. Теперь пролив закроют до тех пор, пока США не прекратят своё вмешательство в этом регионе.

Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ «разбомбить» Иран в случае своего убийства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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