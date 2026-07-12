Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива

Там указали, что несколько кораблей попытались отклониться от маршрута, определённого Ираном, в итоге один из них был обстрелян и остановлен. Теперь пролив закроют до тех пор, пока США не прекратят своё вмешательство в этом регионе.

Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ «разбомбить» Иран в случае своего убийства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

