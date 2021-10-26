Президент ФКС рассказал о проверке киберспортсменов на допинг

По его словам, соответствующее соглашение подписано Международной федерацией киберспорта (IESF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), киберспортсменов проверяют на наличие в организме запрещённых препаратов как накануне соревнований, так и между турнирами.

Смит добавил, что санкции за применения допинга в киберспорте не менее жёсткие и, как и в других видах спорта, наказание предусмотрено как для игроков, так и участвующих в их подготовке тренеров, медиков и законных представителей.

Ранее российская команда Team Spirit впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International 10. С победой участников коллектива поздравил президент России Владимир Путин.