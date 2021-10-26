Президент ФКС рассказал о проверке киберспортсменов на допинг
Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил, что для киберспортсменов действуют такие же антидопинговые правила, как и для представителей других дисциплин, сообщает NEWS.ru.
По его словам, соответствующее соглашение подписано Международной федерацией киберспорта (IESF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), киберспортсменов проверяют на наличие в организме запрещённых препаратов как накануне соревнований, так и между турнирами.
Смит добавил, что санкции за применения допинга в киберспорте не менее жёсткие и, как и в других видах спорта, наказание предусмотрено как для игроков, так и участвующих в их подготовке тренеров, медиков и законных представителей.
Ранее российская команда Team Spirit впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International 10. С победой участников коллектива поздравил президент России Владимир Путин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Адвокат: Моргенштерн готов объяснить в СК свои слова о Дне Победы
- Объявлен состав хоккейной сборной России на первый этап Евротура
- Президент ФКС рассказал о проверке киберспортсменов на допинг
- Жителей Севастополя выпустят из города только со справкой о вакцинации
- Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы
- Рогозин усомнился в работе МКС до 2030 года
- СМИ: режиссёр Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом
- Власти Москвы повысили минимальную пенсию с городской доплатой
- В Москве отмечается рост спроса на непродовольственные товары перед нерабочим периодом
- Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru