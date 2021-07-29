В вузах России введут программу по киберспорту

Предполагается, что новые образовательные программы будут запущены в вузах к концу 2022 года. На программу планируется выделить 17,6 млрд руб. до 2024 года, из них 8,6 млрд — из федерального бюджета.

Автором инициативы выступил «Ростелеком». Там пояснили, что компьютерные игры «способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности». В компании также сослались на то, что в мире подобная практика уже существует.

Между тем 22 июля исполнилось 25 лет прародителю киберспорта - компьютерной игре Quake, передает RT. Проект стал одним из важнейших в индустрии благодаря своему «движку», который затем использовался во многих играх, и появлению многопользовательского режима.



