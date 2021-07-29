В вузах России введут программу по киберспорту

Правительство РФ предложило ввести в части вузов образовательные программы в области киберспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии». Ее уже одобрила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Речь идет о курсах по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов, а также прочего продукта.

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Предполагается, что новые образовательные программы будут запущены в вузах к концу 2022 года. На программу планируется выделить 17,6 млрд руб. до 2024 года, из них 8,6 млрд — из федерального бюджета.

Автором инициативы выступил «Ростелеком». Там пояснили, что компьютерные игры «способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности». В компании также сослались на то, что в мире подобная практика уже существует.

Между тем 22 июля исполнилось 25 лет прародителю киберспорта - компьютерной игре Quake, передает RT. Проект стал одним из важнейших в индустрии благодаря своему «движку», который затем использовался во многих играх, и появлению многопользовательского режима.


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ФОТО: Сайт Минобороны РФ
ТЕГИ:Образованиевузы
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